Incendio all'ospedale San Filippo Neri, morto un paziente. Stava fumando una sigaretta

Incendio all'ospedale San Filippo Neri dove stanotte è morto un paziente italiano di 61 anni. L'uomo stava fumando una sigaretta nel letto del reparto ospedaliero, poi l'incendio. La tragedia è avvenuta intorno alle 3:30 della notte fra il 25 ed il 26 gennaio nel nosocomio di Monte Mario. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

La vittima si chiamava Mario Olivieri, ed al momento dell'incendio si trovava in ossigenoterapia nel reparto di medicina d'urgenza che si trova al piano terra della struttura ospedaliera di via Giovanni Martinotti. Scattata l'allerta incendio, le fiamme sono state domate quasi subito, prima che potessero prendere forza. I primi soccorritori arrivati sul posto hanno trovato il paziente, da quanto si apprende degente nel reparto di oncologia, già privo di vita.

Spente le fiamme, per Mario Olivieri non c'è stato nulla da fare. Sul corpo della vittima erano presenti due bruciature, una alla mano ed una alla gamba. Annerito e con alcune bruciature, ma non carbonizzato, il materasso sul quale si trovava la vittima, secondo i primi accertamenti il 61enne potrebbe essere morto per asfissia.

Sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti successivamente anche gli agenti della polizia scientifica della Questura di Roma. Disposta l'autopsia sulla salma del paziente, fra le ipotesi investigative, oltre che alla morte per asfissia, ci sarebbe anche quella della morte naturale, con il 61enne deceduto mentre fumava la sigaretta che, cascandogli di mano, avrebbe innescato l'incendio.