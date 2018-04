Tragedia al viadotto della Magliana: uomo muore nell'incendio di una baracca

La baraccopoli all'ombra del viadotto della Magliana miete drammaticamente una vittima. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 aprile un uomo di 70 anni è rimasto ucciso avvolto dalle fiamme che hanno interessato la baracca in cui viveva.

Una vittima del degrado. L'uomo, di origine romena, viveva in quella zona insieme ad altri connazionali. Per riscaldarsi usava l'alcol per alimentare dei fuochi di fortuna. Una prassi comune che nella notte sarebbe però degenerata. Proprio questa abitudine infatti, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, avrebbe originato l'incendio fatale.

Alle 3 le fiamme hanno avvolto due baracche e all'interno di una di esse dormiva la vittima. L'intervento dei vigili del Fuoco, accorsi in via Asciano, è stato praticamente inutile. Spento il rogo, dal sopralluogo delle baracche carbonizzate è emersa la presenza dell'uomo.

Di lui si sa solo l'origine e l'età: sprovvisto di documenti è infatti per ora impossibile identificarlo. Ad occuparsi delle indagini gli agenti della polizia di Stato accorsi sul posto per i rilievi del caso.