Tragedia nella casa di cura: 77ene muore avvolto dalle fiamme

Tragedia in una casa di cura privata dove un uomo di 77 anni è morto in seguito alle ferite riportate dopo un incendio divampato nella camera dove era ospite. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, dopo che l'anziano è stato sorpreso dalle fiamme mentre si trovata nella struttura sanitaria di Poli, Comune della provincia romana. Soccorso dal personale medico di Villa Luana, il 77enne è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale, dove è poi deceduto.

AVVOLTO DALLE FIAMME - Nello specifico la tragedia ha cominciato a prendere corpo intorno alle 15:00, quando un incendio è scoppiato nella camera della clinica privata occupata dall'anziano romano. Una sigaretta, secondo le prime ipotesi, questa sarebbe la causa scatenante del rogo che ha poi avvolto l'uomo. Spento l'incendio dal personale della struttura sanitaria del Comune dei Monti Prenestini, i medici della clinica di via Tivoli hanno spento le fiamme e prestato le prime cure alla vittima.

MORTO IN OSPEDALE - Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, il 77enne è poi morto a causa delle diffuse ustioni di terzo grado che ha riportato nel corso dell'incendio. La salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziara. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Poli e quelli della Compagnia di Palestrina.