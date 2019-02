Casal Bertone: baracche in fiamme, clochard morto carbonizzato. E' la tredicesima vittima a Roma

Ancora un clochard morto a Roma. Questa volta carbonizzato. E' la tredicesima vittima da quando è inizato l'inverno. Una tragedia, quest'ultima, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio a Roma est, a seguito di un incendio avvenuto in alcune baracche di fortuna in via di Casal Bertone, all'altezza del civico 91.



I Vigili del Fuoco, intervenuti intorno all'una di notte per spegnere un incendio di sterpaglie a ridosso dei binari dei treni ad alta velocità, hanno fatto la macabra scoperta. Vicino a due baracche distrutte dal fuoco, infatti, dopo aver domato le fiamme hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, probabilmente un senza fissa dimora. Sul posto la squadra della Scientifica e la Polfer che indaga.

L'uomo, vicino a sè, non aveva documenti o portafogli. Ancora da determinare le sue generalità, solo le analisi del medico legale potrenno dire di più. Un dramma che ricorda quello dell'8 gennaio all'altezza del Ponte Sublicio, vicino il Tevere.

Secondo una ricostruzione, l'incendio di Casal Bertone sarebbe stato causato da un rogo acceso nella notte da chi vive lì, forse per scaldarsi dal troppo freddo. Solamente il 3 febbraio la Comunità di Sant'Egidio, con una messa, aveva ricordato le precedenti 12 vittime dell'inverno. Oggi quel conto va aggiornato.