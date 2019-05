Tragedia ad Acilia: incendio in un appartamento, un morto

Una persona è morta a causa in un incendio avvenuto oggi, ad Acilia, nella periferia sud di Roma. La tragedia è avvenuto in via Pietro da Mazzara, al civico 42, intorno alle 16 circa. Le fiamme sono partite da un appartamento al terzo piano, rendendolo inagibile. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Acilia e del Nucleo Radiomobile di Ostia.

Le tre squadre dei Vigili del Fuoco, con due autocisterne e un'autoscala, hanno estinto il rogo scoppiato per cause ancora da determinare.

Una volta entrati nell'appartamento, la macabra scoperta con la persona trovata morta, esanime, all'interno. La vittima, al momento, non è stata ancora identificata. Durante le fasi concitate dell'incendio, i condomini della palazzina sono scesi autonomamente in strada.