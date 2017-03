Giovane trovato impiccato in un parco: era senza documenti, indagano i carabinieri

Macabro ritrovamento questa mattina in un parco pubblico dove un giovane è stato trovato morto impiccato ad un albero. La segnalazione intorno alle 8:00 dall'area verde di via Cesare Fiorucci, zona Santa Palomba, nel Comune di Pomezia. Arrivati sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona, un giovane di probabile origine africana.

SENZA DOCUMENTI - Segnalato il rinvenimento alle forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia. Sprovvisto di documenti, di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, vicino il corpo privo di vita del giovane non sono stati trovati biglietti o altri oggetti utili all'identificazione. Fra le ipotesi quella che possa essere uno degli ospiti del vicino Cara residence 3C di via Fiorucci.

ACCERTAMENTI IN CORSO - Al parco di via Fiorucci, oltre ai militari dell'Arma della compagnia pometina, anche il medico legale che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo della vittima. I carabinieri al momento procedono sull'ipotesi investigativa del suicidio, ma non escludono al momento altre piste. La salma del giovane è stata trasferita alla camera mortuaria dell'obitorio del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.