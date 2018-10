Trovato impiccato allo scivolo dell'area giochi: tragedia al parco, morto un uomo

Macabro rinvenimento al parco di Tor Tre Teste dove un uomo è stato trovato morto impiccato. L'allerta ai soccorritori intorno alle 7:45 di lunedì 8 ottobre nella zona compresa fra il Quarticciolo e Tor Tre Teste. Intervenuto sul posto il personale medico del 118 nulla ha potuto, se non constatare il decesso dell'uomo.

Morto impicciato al parco di Tor Tre Teste

In particolare la vittima è stata trovata con una corda stretta al collo alla struttura di uno scivolo nell'area giochi del parco, poco distante dall'ingresso di via Molfetta. Con un biglietto in tasca l'uomo non è stato ancora identificato. Sul posto per svolgere accertamenti gli agenti del Commissariato Prenestino e la polizia scientifica.