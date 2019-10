Choc nel parco: trovato uomo impiccato ad un albero, scientifica sul posto

Choco nel parco dove un uomo è stato trovato privo di vita impiccato ad un albero. Ad indicare la presenza del cadavere alla polizia il personale del 118 che, una volta intervenuto nella Riserva Naturale dell'Insugherata, nulla ha potuto se non constatare il decesso dell'uomo.

In particolare la scoperta è stata fatta intorno alle 15:00 di martedì 8 ottobre poco distante da via Pier Paolo Pasolini, a Monte Mario. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica. Vicino il corpo privo di vita della vittima non sono stati trovati né biglietti, né messaggi di addio.

Privo di documenti, il corpo non è stato ancora identificato. Si tratterebbe di un ragazzo di circa 25 anni. Accertamenti in corso da parte degli investigatori. Sul posto anche il medico legale.