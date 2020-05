Tragedia a Montespaccato: ragazzo di 30 anni trovato morto impiccato nel garage di casa

Choc a Montespaccato dove è stato trovato un ragazzo morto impiccato. Il tragico rinvenimento poco dopo le 10:30 di martedì mattina nel garage dell'abitazione del padre della vittima.

A segnalare l'assenza del ragazzo i suoi datori, dopo che il 30enne non si è presentato sul posto lavoro. Allertata la polizia gli agenti del commissariato Monteverde sono quindi arrivati sino all'abitazione dei genitori della vittima dove hanno poi fatto il tragico rinvenimento con il giovane trovato impiccato alla serranda del garage con una catena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inutili i tentativi di rianimarlo, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Fra le ipotesi quella del suicidio. Sul posto non sono stati trovati né biglietti né messaggi d'addio. La salma del 30enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.