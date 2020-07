Choc alle porte di Roma: uomo trovato impiccato in un campo

Choc alle porte di Roma dove è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo impiccato ad un albero. Il tragico rinvenimento nella mattinata di lunedì nella zona delle cave di travertino, fra Villalba e Villanova, nel Comune di Guidonia Montecelio. A segnalare il corpo privo di vita dell'uomo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, il proprietario di un appezzamento di terreno della Città dell'Aria.

In particolare la chiamata alla polizia è stata fatta da un terreno privato che ospita alcuni cavalli in via Gioacchino Bonnet, strada secondaria che collega via Pantano con via della Campanella. Sul posto è quindi intervenuta la polizia ed il personale medico del 118.

In avanzato stato di decomposizione, resta da accertare con esattezza l'indentità della vittima, un ragazzo secondo i primi accertamenti, resa difficoltosa dall'avanzato stato di decomposizione in cui è stato trovato il corpo dell'uomo.

Sul posto per accertare l'accaduto gli investigatori del Commissariato di Tivoli ed il medico legale. Disposta l'autopsia, gli investigatori stanno svolgendo accertamenti sulle segnalazioni di persone scomparse nella provincia nord est dell'ultimo periodo non escludendo al momento nessuna ipotesi investigativa. Disposta l'autposia.

Articolo aggiornato alle ore 17:30 con il nome della vittima