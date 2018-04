Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Ignazio Scardina. Decano del giornalismo sportivo e volto noto della Rai aveva 70 anni: si è spento nella notte al culmine di una grave malattia.

Ignazio Scardina: morto il giornalista sportivo della Rai

Ignazio Scardina, per anni colonna portante delle trasmissioni 90° minuto e La Domenica sportiva, era stato anche a capo della redazione calcistica di RaiSport dal 2000 al 2006. Fu l'unico giornalista coinvolto nello scandalo di Calciopoli, assolto poi in primo grado dal tribunale di Napoli.

"Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati" - il triste annuncio dato da moglie e figli dalla pagina Facebook di Scardina.

Il ricordo di amici e colleghi

Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi di amici e colleghi. "Oggi è un giorno triste per la redazione della Domenica Sportiva. È mancato #IgnazioScardina, ex caporedattore del calcio, per molti un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato nel processo Calciopoli.È uscito completamente assolto. Ciao Ignazio" - il tweet de La Domenica Sportiva.

"L'amico, il fratello, il compagno di mille viaggi e sogni, si è arreso stanotte, dopo anni di sofferenze inenarrabili" - ha scritto Roberto Renga.

Commosso e rabbioso il ricordo di Ivan Zazzaroni. "Sembrava una bella giornata e poi la notizia terribile: è morto #IgnazioScardina ucciso da Calciopoli, da una lunga malattia “figlia” di una colpevolezza senza senso, né basi, e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico, un uomo sensibile, fin troppo. Molti di noi lo piangono".

"Ti ho voluto bene, caro amico mio" - il laconico tweet di Donatella Scarnati.