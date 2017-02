Piazza Spagna: turista senza vita nella camera dell'Hassler, aveva una busta in testa

Lo hanno trovato morto nel letto della camera dell'hotel Hassler a piazza di Spagna. A tingere di giallo il rinvenimento del corpo privo di vita di un turista tedesco di 66 anni, una busta di plastica trovata sulla testa della vittima. La macabra scoperta intorno alle 16:00 di ieri 14 febbraio, in una stanza della struttura ricettiva con vista Scalinata Trinità dei Monti dove il cittadino straniero alloggiava.

MEDICINALI NELLA STANZA - Trovato il corpo privo di vita nella camera dell'Hassler, arrivato sul posto il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In piazza di Spagna sono quindi arrivati il medico legale, la scientifica e gli agenti di polizia del commissariato Trevi-Campo Marzio. Dai primi accertamenti non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo privo di vita del 66enne. Con la stanza chiusa dall'interno, all'interno della camera sono stati trovati diversi flaconi di medicinali.

CAUSE DELLA MORTE - Accertata la morte del 66enne, la salma del turista tedesco è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi investigativa, mantenendo il massimo riserbo sulle indagini, fra le ipotesi preponderanti quella del suicidio.