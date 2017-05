Morto Guglielmo Moretti, fu l'ideatore di "Tutto il calcio minuto per minuto"

Per tutti gli amanti del calcio in Italia è la trasmissione radio per eccellenza: "Tutto il calcio minuto per minuto". Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte di Guglielmo Moretti, papà della storica trasmissione ancora in onda sulle frequenze di Radio 1. Nato a Forlì 96 anni fa, il cronista sportivo si è spento il 18 maggio nella sua abitazione di Roma. A darne notizia sulla proprie pagina social il collega Riccardo Cucchi: "È morto Guglielmo Moretti, il papà di Tutto il calcio minuto per minuto. Da una sua idea è nata la trasmissione più bella della radio. Sergio Zavoli inventò il titolo, Roberto Bortoluzzi la diresse magistralmente dallo studio. È stato il mio primo, severo, burbero ed affettuoso capo. E ora mi sento più solo".

FNSI - Cordoglio per la perdita del collega anche da parte della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) che "esprime profondo cordoglio ai familiari e agli amici". Oltre che ideatore di "Tutto il calcio minuto per minuto", Moretti era stato segretario dell’Associazione Stampa Romana, nonché per lunghi anni presidente dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). Stimato e rispettato professionista, direttore dei servizi sportivi della Rai, fu anche dirigente di alto livello della Fnsi e, soprattutto attraverso l’Inpgi, fu protagonista di tante battaglie sindacali, in cui profuse grande impegno personale.