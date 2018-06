Politica in lutto per la morte di Gianni Molinari, aveva 58 anni

E' morto a 58 anni Gianni Molinari, uomo politico molto conosciuto nelle città di Anzio e Nettuno. Il decesso improvviso questa notte nella sua abitazione. Impegnato con Noi con l'Italia, in questi giorni di campagna elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune neroniano era molto attivo, proprio poche ore prima della sua morte aveva postato l'organizzazione di un incontro pubblico ad Anzio per il prossimo 5 giugno in piazza Bragaglia. Stava sostenendo la candidatura della figlia Giulia, candidata con la lista Noi Anzio a sostegno di Candido De Angelis Sindaco.

Morto Gianni Molinari

Già consigliere comunale in Alleanza Nazionale, la sua morte ha lasciato scosso il mondo politico dei Comuni del litorale laziale. Vicino a Luciano Ciocchetti, il coordinatore regionale di con Noi con l'Italia su facebook ha voluto ricordare Gianni Molinari: "Gianni ti voglio bene.Ti abbraccio forte e ricordati che ti porto nel cuore sempre. Fai buon viaggio. Le nostre giornate, serate insieme sono fisse e indelebili nella mia mente. Ancora non ci credo che questa notte ci hai lasciato". Diffusa la notizia la bacheca facebook del 58enne di Nettuno è divenuta luogo di ricordo e cordoglio per la morte di Gianni Molinari.