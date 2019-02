Garbatella: cadavere di uomo trovato in un parcheggio

"C'è un uomo morto nel parcheggio di Garbatella". E' questa la segnalazione giunta da un passante che, in via David Salinieri, nel pomeriggio del 4 febbraio si è trovato davanti la macabra scena. Sul posto, intorno alle 16, i Carabinieri della locale stazione, che hanno costatato il decesso dell'uomo, e i militari del Nucleo Operativo dell'Eur per i rilievi.

Vicino al corpo, che non presentava segni di violenza, sono stati trovati un laccio emostatico e una siringa. Elementi, questi, che fanno propendere per una probabile morte causata da una overdose di droga. La salma, per determinare le esatte cause del decesso, è stata portata all'istituto di medicina del Verano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.