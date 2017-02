"Gabriele, porteremo avanti i tuoi sogni": il saluto dei soci al barman dell'Argot

"In questi momenti la cosa più difficile è trovare la forza di capire da dove ricominciare a vivere, un motivo per alzarsi la mattina, perché andare a dormire, trovare un senso ad ogni singolo gesto quotidiano". Comincia così il lungo post per Gabriele Simonacci, il barman di 28 anni morto domenica all'alba travolto da un taxi. Una lettera firmata dagli amici e dai due soci del pub Argot di via dei Cappellari. Gabriele era diventato papà della piccola Sofia, due giorni prima dell'incidente. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

"Dobbiamo partire da Tutto l'Amore che Gabriele ha dimostrato e infuso nella sua vita, che dovrà ritornare alla sua famiglia ed a tutti noi ma dovrà darci la forza di ricominciare. Il nostro compito è la nostra forza oggi è quella di portare avanti i suoi sogni, prendersi cura della piccola Sofia, di Mariateresa e della sua Famiglia, far risplendere Argot a tale punto che brilli fin lassú, perché se è vero che ci sta guardando non possiamo deluderlo ma altresì renderlo Fiero di averci scelto nella sua vita.

Dunque si riparte da quel sotterraneo mal concio che grazie a lui la sua forza e la sua determinazione è diventato un sogno di tutti e tre, lí sotto c'è la sua anima, c'è un suo gesto in ogni cosa, ogni oggetto ogni singolo angolo, lì sotto siamo ancora in Tre, Gabri c'è ancora, si sente la sua energia e si percepisce la sua anima....E noi vogliamo ricominciare a viverlo e a sentirlo vicino come sempre per questo vi comunichiamo che da Domani ARGOT riaprirà le sue porte. Vi aspettiamo dalle 23.00 come sempre".

Poche ore dopo, sempre sulla pagina Facebook del locale, la comunicazione dei funerali di Gabriele, giovedì 9 febbraio alle 14, nella chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. E un invito per chi vorrà ricordarlo.

"GABRY AVREBBE PREFERITO AL POSTO DEI FIORI UN PENSIERO PER SOFIA SIMONACCI CHE PUO' ESSERE EFFETTUATO AL SEGUENTE INDIRIZZO IBAN:

IT82W0200805059000401400564

INTESTATO AL NONNO CESARE SIMONACCI

CAUSALE: "UN PENSIERO PER SOFIA""