Tragedia a Piazza Zama: uomo trovato morto in un furgone

Tragedia di fine anno all'Appio Latino dove è stato trovato un uomo morto a bordo di un autocarro. La scoperta intorno alle 20:00 del 31 dicembre in piazza Zama da parte degli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da accertare con esattezza le cause del decesso dell'uomo, avvenuto secondo i primi riscontri per cause naturali.

Disposta l'autopsia la salma dell'uomo è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'università La Sapienza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.