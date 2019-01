Cade da 40 metri mentre tinteggia un traliccio: operaio morto a Fregene

Tragedia sul lavoro oggi a Fregene. Un operaio di 48 anni, impiegato presso una ditta appaltatrice di Terna, ha perso la vita a seguito di una caduta da 40 metri d'altezza. Intento a dipingere i tralicci della corrente tra via dei Collettori e via delle Tamerici, l'uomo è precipitato, secondo quanto si apprende, per un problema con la scala.

Un volo che non ha lasciato scampo all'operaio di Napoli, morto praticamente sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Fiumicino.

"In merito al tragico incidente", si legge in una nota, "Terna esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operatore della ditta appaltatrice che stava lavorando sulla linea Roma Ovest – Fregene ed è a completa disposizione delle Autorità competenti per tutti gli accertamenti del caso".