San Basilio: morto Franco 'Er gufo', il disabile conosciuto in tutto il quartiere

E' morto in casa Franco 'Er gufo', sessantenne, disabile, era noto nella sua zona: San Basilio. Il suo corpo è stato ritrovato alcuni giorni dopo dai Carabinieri, in avanzato stato di decomposizione.

A dare l'allarme una parente che non avendo più notizie di lui ha allertato le forze dell'ordine. Quando i militari sono entrati in casa, all'angolo tra via Cingoli e via Fabriano, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Confermata la causa naturale.