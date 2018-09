Morto Franco Del Bello, storico massaggiatore del Città Cerveteri Calcio

Hanno battuto 1 a 0 l'Aranova dedicando la vittoria Franco Del Bello, storico massaggiatore della società venuto a mancare questa notte. Lutto nell'Asd Città di Cerveteri, squadra che milita nel campionato di Promozione. "Tutta la società, la dirigenza, il Presidente, gli allenatori e gli amici si stringono intorno alla famiglia di Franco. Una figura carismatica, molto amata. Un uomo che aveva nel cuore questi colori per i quali ha dedicato anni della sua vita. Grazie Franco per tutto quello che hai fatto per L' asd città di Cerveteri. Non ti dimenticheremo mai".