Tragedia ad Artena: sessantenne muore mentre spala la neve con il bobcat

Una tragedia che unisce due città. Franco Attiani, 60enne riginario di Valmontone, è morto mentre stava spalando la neve con il suo bobcat nei pressi della sua abitazione nella frazione di Maiotini ad Artena.

L’incidente

I fatti poco dopo le 14 di oggi. L’uomo dopo aver salutato il figlio nel primo pomeriggio odierno, si era messo a disposizione dei vicini per dare una mano nel ripristinare la viabilità nella zona, compromessa a seguito di un’abbondante nevicata. Intento a spostare la neve con il suo piccolo mezzo meccanico, qualcosa è però andato storto: inavvertitamente avrebbe urtato violentemente con la parte anteriore del mezzo stessa. Sulla dinamica precisa dell’incidente stanno indagando i carabinieri della locale stazione giunti sul posto insieme agli operatori del 118 di Colleferro ed a un’eliambulanza da Roma. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Una persona ben voluta da tutti

Franco Attiani era molto conosciuto in entrambe le città perché proprietario di un locale pubblico, il Bar ristorante “Bell’Omo” nei pressi della Stazione Vecchia a Valmontone. Lascia tre figli e la moglie. Una persona veramente perbene e ben voluta da tutti che si era sempre messo a disposizione per dare una mano ad organizzare le feste di quartiere ed in qualsiasi altra cosa servisse. Ed anche nell’ultimo giorno di vita stava facendo del bene al prossimo.

Da parte della nostra redazione le più sentite condoglianze ai familiari