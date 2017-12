Morto Francesco Tamburro, giornalista dell'Ansa

"Ci ha lasciato improvvisamente il collega Francesco Tamburro. Nostro storico cronista di giudiziaria di Roma. Un abbraccio alla famiglia, ai colleghi che gli hanno lavorato accanto in tutti questi anni nei quali ha dato tante importanti notizie all’Ansa". Lo scrive su facebook Luigi Contu, direttore della storica agenzia stampa.

Morto giornalista Francesco Tamburro

Per 30 anni giornalista di cronaca giudiziaria per l'agenzia Ansa, Francesco Tamburro aveva 55 anni. Sposato, lascia una moglie e due figli. "E' un vuoto umano e professionale tra i colleghi - scrive l'Ansa - i magistrati e gli avvocati che avevano imparato a stimarlo e a volergli bene per i suoi modi gentili, la sua ironia e la sua grande professionalità". Sempre in prima linea nelle aule del Tribunale di piazzale Clodio si era occupato, tra le centinaia di inchieste, del caso Moro, di Tangentopoli, delle nuove BR (Brigate Rosse) sino ai più recenti fatti di Mafia Capitale.