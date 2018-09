Giallo a Fiumicino, uomo trovato morto: a soqquadro il suo appartamento

Un uomo di 78 anni è stato ritrovato privo di vita questa mattina a Fiumicino. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine un conoscente dell'anziano, allarmato nel non avere sue notizie da giorni.

Sul posto, in via Pierobon, sono intervenuti da prima i vigili del fuoco, per aprire l'appartamento, quindi i poliziotti che giunti sul posto, hanno trovato il corpo del 78enne riverso a terra. A tingere di giallo il rinvenimento il fatto che l'abitazione fosse a soqquadro.

Al momento dagli uomini del commissariato di Fiumicino e dalla squadra mobile di Roma non emergono molti particolari. L'ipotesi principale è quella di un furto finito male.