Giallo a Fiumicino: cadavere trovato in un canale vicino la foce del Tevere

Il cadavere di una persona è stato trovato oggi, lunedì 8 ottobre, a Fiumicino. Il macabro ritrovamento intorno alle 10:30 in via Castagnevizza, in un canale che porta alla foce del fiume Tevere all'altezza dell'Isola Sacra. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Fiumicino e la squadra della Polizia Scientifica di Ostia. Sul postoa anche i Carabinieri i Vigili del Fuoco con la squadra dei sommozzatori.

I primi esami medici determineranno se sul corpo sono presenti o meno segni di violenza. Il corpo aveva il volto riverso nell'acqua. In corso anche l'identificazione della vittima. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di una donna. Sono stati rinvenuti anche abiti neri e dei pantaloni di pelle. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.