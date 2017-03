Genzano in lutto: morto il maresciallo Ruggiero, comandante della stazione dei carabinieri

Cordoglio nella comunità genzanese per l'improvvisa scomparsa del maresciallo dei carabinieri Ferdinando Ruggiero, comandante della locale stazione da 12 anni. Si è spento all'età di 50 anni per un malore durante la notte, lascia la moglie e due figli adolescenti. I funerali si terranno nella giornata di domani lunedì 20 marzo presso la Chiesa della Santissima Trinità di Genzano alle ore 16.

Il sindaco Daniele Lorenzon ha voluto porgere le condoglianze a nome della città: "Apprendo con dolore la notizia della scomparsa improvvisa del nostro comandante dei Carabinieri, Ferdinando Ruggiero: uomo, marito e padre di famiglia dedito con passione al proprio lavoro. Giungano ai suoi cari le mie più sentite condoglianze".

Sentito e affettuso il ricordo del consigliere comunale Flavio Gabbarini: "Ho appreso la notizia della scomparsa improvvisa del comandante della stazione dei carabinieri Ferdinando Ruggiero.in questi momenti tristi e dolorosi per per i famigliari possa essere di conforto, anche se lieve, l'apprezzamento e la stima per l'uomo e il carabiniere che si è speso senza sosta per la nostra Genzano. Amava Genzano e la sua gente. Ho avuto modo di conoscerlo nei 5 anni trascorsi da sindaco,sempre presente e accorto a tutti gli eventi,collaborazione piena con il comune e scambio di idee sulla città. Orgoglioso di presentare e fare conoscere ai suoi superiori i risultati raggiunti,la caserma che dirigeva,le autorità comunali,la Citta di Genzano e la più bella manifestazione dell'Infiorata. Ricordo la Sua grande disponibilità e umanità,doti della migliore tradizione dell'Arma dei Carabinieri.Condogliaze".