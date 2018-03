Isola Tiberina: giù dal terzo piano del Fatebenefratelli, morto un uomo

Tragedia all'Isola Tiberina. Oggi, 9 marzo, un uomo è caduto dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli finendo sulla riva del fiume Tevere, a ridosso della banchina. Immediati i soccorsi. Sul posto la Polizia, i Carabinieri con la Compagnia di Trastevere e la Stazione Porta Portese ed i Vigili del Fuoco con tre squadre. E' successo intorno alle 12.

Sono stati proprio i pompieri, con il nucleo fluviale del Saf e ripescare l'uomo finito in acqua. Portato a riva, i sanitari hanno tentato la rianimazione ma gli sforzi dei medici sono stati vani. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Non aveva con sè nessun documento. Secondo i primi riscontri investigativi dei Carabinieri, si tratterebbe di un paziente dell'ospedale Fatebenefratelli. Non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella dell'estremo gesto.