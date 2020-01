Incendio a Case Rosse, le fiamme avvolgono il salone: muore donna di 80 anni

Tragedia in un'abitazione di Case Rosse dove una donna di 80 anni è morta in seguito ad un incendio. Il rinvenimento da parte dei vigili del fuoco intervenuti in un appartamento al terzo piano di una palazzina della periferia nord est della Capitale.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 9:30 di martedì 7 gennaio quando la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato diversi automezzi per una incendio dovuto presumbilmente ad una fuga di gas, divampato nel salone di un appartamento al terzo piano al civico 68 di via Civitacampomarano.

Con le fiamme che hanno preso forza rapidamente distruggendo gli arredi del salone, i pompieri hanno poi rinvenuto il corpo privo di vita di una donna di 80 anni A.A., queste le iniziali della vittma. Sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti delle volanti della Polizia di Stato.

Da accertare la presenza di altri feriti.

Articolo in aggiornamento.