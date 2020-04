Ater rende omaggio a Ernesto Sanità, morto a 75 anni: riottenne casa occupata da Casamonica dopo 11 anni

Ernesto Sanità, 75 anni di cui 11 passati a lottare per i suoi diritti, non c'è più. Dal 18 gennaio ormai e Ater, con un post sui social, ha voluto rendergli omaggio ricordando la sua battaglia per riottenere la "sua" abitazione Ater a Pietralata, in via dell'Acqua Marcia 12, occupata abusivamente da Giuseppe Casamonica detto 'Bitolo' e destinata a diventare residenza anagrafica di Tamara Aceti e Concetta Casamonica.

Nel messaggio che l'azienda territoriale per l' edilizia residenziale scrive per ricordare Ernesto Sanità si legge: "Hai sopportato minacce, soprusi, intimidazioni ed è difficile per noi dimenticare la tua forza, la tua commozione e la tua determinazione di riaverla. Sei entrato nel cuore di molti e quando Ater e Regione il 9 Agosto 2018 ti hanno comunicato che il tuo appartamento era pronto è stato commovente accompagnarti e riconsegnarti le tue tanto attese chiavi. Ciao Ernesto che la terra ti sia lieve".

Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio su Facebook ha commentato: "Oggi abbiamo appreso della scomparsa di Ernesto Sanità, il primo inquilino Ater a cui due anni fa abbiamo riconsegnato l'alloggio popolare sottrattogli illegalmente dalla malavita. Testimone di una pagina di buona amministrazione, che gli aveva finalmente restituito il bene primario della casa. Ciao Ernesto".

Quella di Ernesto è una storia che parte anni fa. In una denuncia fatta nel 2007, raccontò che, durante il funerale di suo figlio adottivo, era stato avvicinato da 'Bitolo' Casamonica. Poi la "sentenza", senza giri di parole: "Ora quella casa è mia". Questo perché il il figlio aveva un debito col clan.

Sanità, una volta constatata che la serratura della casa Ater era stata cambiata, ha cercato un ulteriore dialogo con Casamonica, ma 'Bitolo', di tutta risposta, lo ha minacciato che lo avrebbe ucciso se avesse "osato" rientrare in possesso del suo appartamento Ater. Ernesto così è stato costretto ad arrangiarsi, a dormire in strada o in giacigli di fortuna per undici anni.

La maxi operazione Gramigna smantella il clan Casamonica nel 2018 e così l'appartamento torna all'Ater. Accertati i requisiti di riassegnazione e di reintegro all'assegnatario, Ernesto Sanità riesce così a riottenere la "sua" casa in cui ha vissuto fino al 18 gennaio scorso quando è morto a 75 anni.