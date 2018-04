Emiliano Morelli muore a 23 anni, era videomaker e allenatore di una scuola calcio

E' venuto mancare a soli 23 anni a causa di un malore. Roma, Viterbo e tutto il calcio laziale piangono Emiliano Morelli, morto a causa di quello che sembra essere stato un infarto poco dopo mezzogiorno di ieri 27 aprile mentre si trovava con gli amici nel centro storico di Vallerano, dove si era trasferito dalla Capitale con la famiglia. Allertati i soccorritori fra lo choc dei presenti per il giovane videomaker ed allenatore di una scuola calcio non c'è stato nulla da fare. La voce della morte di Emiliano si è poi diffusa rapidamente. Nel pomeriggio il padre del ragazzo, Massimiliano Morelli, lo ha confermato a tutti con un post su Facebook. I funerali del 23enne si terranno alle 17:00 di sabato 28 aprile nella chiesa del Ruscello a Vallerano, Comune che si trova in provincia di Viterbo.

Morto Emiliano Morelli

Un vero e proprio choc la morte di Emiliano Morelli, che nonostante la giovanissima età era allenatore della scuola calcio della Polisportiva Monti Cimini. Altra sua passione era quella del giornalismo, il 23enne era infatti videomaker per molti quotidiani e network regionali e nazionali. Decine i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti, amici, parenti ma anche le società di calcio regionali e romane. "La società Villalba Ocres Moca 1952, unitamente a tutti i suoi tesserati e alle loro famiglie, alla dirigenza,alla Presidenza e all’ufficio comunicazione, esprime il profondo cordoglio alla famiglia Morelli per la scomparsa del proprio figliolo Emiliano, tecnico 23enne della scuola calcio Polisportiva Monti Cimini e giovane promessa videomaker di quotati network locali e nazionali. Al papà Massimiliano e alla sua famiglia vanno tutto l’affetto del Villalba Ocres Moca 1952".

Funerali Emiliano Morelli

Morto a soli 23 anni, la bacheca facebook di Emiliano Morelli è divenuta con il passare delle ore un punto di ricordo e tristezza per la perdita del ragazzo. "Un brutto momento per la nostra comunità - scrive il Comune di Vallerano -. Non esistono parole che possano descrivere questa terribile mattinata. Forse solo il silenzio. Un grande ABBRACCIO alla famiglia di Emiliano". Ed ancora: "Il Villanova FC si stringe attorno al dolore della famiglia Morelli per la perdita di Emiliano. E' stato un nostro collaboratore, anzi il nostro Primo collaboratore. Non dimenticheremo facilmente la sua disponibilità, il suo sorriso, la sua dolcezza con i nostri bambini. Esprimiamo cordoglio anche a nome delle famiglie che lo ricordano con grande affetto. Lasci un grande vuoto Emiliano, non ti dimenticheremo". A ricordare Emiliano anche il Monterosi Fc, l'Us Ladispoli, la Boreale, il Cinthya Genzano, l'Eretum Monterotondo e tutte le società del calcio regionale e interregionale.