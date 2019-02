Velletri in lutto: è morto il dottor Domenico Mauro, aveva fondato l'Avis in città

Velletri in lutto per la morte di Domenico Mauro, medico storico della cittadina dei Castelli Romani. Aveva 95 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per la perdita del medico. Fra i primi l'amministrazione comunale veliterna: "La Città di Velletri partecipa al dolore della famiglia Mauro per la perdita del caro Domenico, stimato medico e fondatore dell'Avis comunale di Velletri".

Cordoglio anche dall'Avis Velletri che sulla propria pagina facebook scrive: "Ci ha lasciato il Cav.Dr. Domenico Mauro, Presidente Onorario dell'Avis di Velletri, socio fondatore nel 1957, a lui dobbiamo, in qualità di medico e di uomo, la cultura a Velletri della donazione del sangue. Il consiglio Direttivo e i donatori tutti si uniscono al dolore della famiglia".

Oltre a ciò decine di commenti di stima e cordoglio per la perdita del dottor Mauro: "Ciao Mimmo - lo ricorda Patrizio - il tuo sorriso e la tua amicizia con la.mia Famiglia e con me ,resteranno sempre nel mio Cuore, porgo alla Famiglia Mauro le più sentite Condoglianze". Ed ancora: "Un caro ed affettuoso abbraccio al Dottore per eccellenza di tutta la mia famiglia - le parole di Roberta -. Un dolcissimo ricordo di lui. Grazie Dottore, sei e rimarrai indimenticabile.Condoglianze a tutta la sua meravigliosa famiglia".

"Condoglianze alla famiglia. Grande medico - scrive Bruno - Un grazia da tutto noi donatori dell'Avis di Velletri". "Un caro saluto ad una anima nobile come il caro Mauro stimatissimo medico e amico di papà - aggiunge Umberto -. Onore e gloria, il Signore sicuramente lo ha accolto tra sue braccia per i meriti acquisiti x la grande avis di Velletri".