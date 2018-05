Castel Madama in lutto, morto don Franco Pelliccia

Castel Madama in lutto per la morte del parroco. Il Sindaco Domenico Pascucci ha espresso “il più profondo e sincero cordoglio” per la scomparsa di don Franco Pelliccia, sacerdote originario di Subiaco deceduto nella sua abitazione dopo una lunga malattia. "L'amministrazione comunale partecipa al dolore della comunità di Castel Madama".

Morto don Franco Pelliccia

Cordoglio è stato espresso anche dalla Diocesi di Tivoli: "Ci ha lasciati Don Franco Pelliccia. Il Vescovo, il Vicario Generale ed il Clero della Diocesi di Tivoli sono vicini ai famigliari e alla comunità cristiana di Castel Madama". Le esequie del religioso si terranno giovedì 17 maggio nella parrocchia di Subiaco.