Giallo all'Eur: uomo trovato morto in strada dopo serata in discoteca

Giallo all'Eur dove questa notte una persona è stata trovata morta dopo aver trascorso una serata in discoteca. E' accaduto intorno all'1:30 quando un uomo italiano di 50 anni è stato trovato in condizioni gravissime in un'area di parcheggio, al civico 271 di viale dell'Oceano Atlantico, in zona Ferratella. Sul corpo del 50enne i segni di una colluttazione avvenuta poco prima.

Morto fuori dalla discoteca all'Eur

Allertati i soccorritori il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dal personale dell'ambulanza del 118, secondo i primi accertamenti il tentativo disperato di rianimarlo fuori dal parcheggio della discoteca non è bastato a salvargli la vita, l'italiano sarebbe morto nella stessa area di sosta. Sul posto per le indagini sono arrivati i carabinieri della Compagnia Roma Eur e quelli del Nucleo Investigativo di via in Selci.

Morto dopo serata in discoteca

Un vero e proprio giallo, sul quale stanno cercando di fare luce i carabinieri.La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico. Massimo riserbo sulle indagini, con i militari di via in Selci che stanno cercando di ricostruire il "fatto di sangue" dell'Eur, al momento si indaga anche per "omicidio". Dalle prime informazioni si è appreso che l’uomo, un italiano, era un avventore della adiacente discoteca San Salvador, completamente estranea ai fatti. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno ascoltato e stanno terminando di ascoltare alcuni testimoni.