Choc a Palombara Sabina: trovato corpo decapitato di un uomo

Un corpo decapitato. Questo il macabro scenario che si sono trovati davanti domenica mattina i soccorritori intervenuti in un'abitazione di Palombara Sabina, Comune alle porte di Roma. Ad essere trovato privo di vita sotto una corda con un cappio appesa ad una trave dell'abitazione un cittadino albanese di 52 anni.

Ma andiamo per ordine. L'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo è avvenuto intorno alle 11:00 dell'1 settembre, in seguito alla segnalazione di alcuni residenti di via Trieste, nel Centro del Comune a nord di Roma, di un cattivo odore proveniente da una casa della stessa via.

Intervengono i militari dell'Arma e quando entrano nell'abitazione trovano una corda con un cappio appesa ad una trave della casa e sotto il corpo decapitato del proprietario dell'abitazione. Interviente dunque il medico legale che data la morte del 52enne ad una decina di giorni primi.

A determinare la decapitazione del corpo la decomposizione dello stesso, accelerata dal caldo di queste ultime due settimane. Secondo una prima analisi il corpo del peso, associato all'avanzamento della decomposizione avrebbe fatto si che lo stesso si staccasse dalla testa.

Affidata la salma alla polizia mortuaria la stessa è stata traslata all'istituto di medicina legale del Policlinico Umberto I dove è stata disposta l'autopsia. I carabinieri che indagano sull'accaduto procedono con l'ipotesi del suicidio.