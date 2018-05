Soffocato da un wurstel: muore bambino di 4 anni, dopo 5 giorni il piccolo Davide non ce l'ha fatta

Ha lottato per cinque giorni ma nella notte del 15 maggio il suo cuore è smesso di battere. Davide, quattro anni, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli dove era stato trasportato d'urgenza dal presidio medico di Guidonia è morto.

Il piccolo era rimasto soffocato da un wurstel. Una tragedia che ha sconvolto la comunità che si è stretta attorno alla parrocchia di Sant'Angelo. La sera del 10 maggio scorso il bambino era rimasto soffocato da un pezzetto di wurstel finito di traverso.

Immediati i soccorsi dei familiari visto che il piccolo non respirava più. Il papà e il nonno, in una corsa disperata, sono arrivati nella sede della Croce blu di Guidonia, dove è stato rianimato per venti minuti e trasportato in eliambulanza in condizioni gravissime al policlinico Gemelli. La sera di martedì il decesso. Il piccolo Davide non ce l'ha fatta.