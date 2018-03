Morto Davide Astori, l'ex romanista trovato senza vita in un hotel ad Udine

E' morto questa notte Davide Astori, difensore della Fiorentina ed ex calciatore dell'As Roma. Il capitano e difensore della Viola è stato trovato privo di vita in una camera di un albergo ad Udine, dove era in ritiro con la squadre in vista del match che era in programma per oggi fra l'Udinese e la Fiorentina. Il calciatore, 31 anni lo scorso mese di gennaio, si trovava in ritiro all'hotel "Là di Morèt" di viale Tricesimo, nella periferia nord della città friulana.

Sconvolti i compagni di squadra del calciatore, che aveva militato nella Roma nella stagione 2014/2015 con 24 presenze ed 1 gol. A dare notizia della morte di Davide Astori la società Toscana: "La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori".

In segno di rispetto e dolore per la morte del calciatore è stato ufficializzato il rinvio della 27° giornata del Campionato di Serie A in programma per oggi 4 marzo 2018. Come scrive la Lega Serie A Tim: "Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina. Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto. Ciao Davide".

Nato a San Giovanni Bosco (Comune della provincia di Bergamo) il 7 gennaio 1987, Davide Astori era arrivato alla Fiorentina nella stagione 2015/2016, dove era divenuto capitano e perno titolare della difesa. Con 4 presenze nella Nazionale Under 18 aveva collezionato anche 14 "gettoni"(con 1 gol) nella Nazionale maggiore. Prima di passare alla Fiorentina aveva militato nella Roma nella stagione 2014/2015 dopo che la società di Trigoria aveva vinto la concorrenza per portarlo a Roma con la SS Lazio. 24 presenze ed una rete con i giallorossi, arrivò nella Capitale dal Cagliari, dove si era messo in luce militando nella società sarda dal 2008 al 2014 (174 presenze e 3 gol). Dopo aver esordito con la maglia del Ponte San Pietro, Astori fu tesserato con il Milan fra il 2001 ed il 2006. Poi il trasferimento al Pizzighettone, alla Cremonese ed al Cagliari, prima di arrivare alla Roma nell'estate del 2014 e passare a titolo definitivo alla Fiorentina l'anno successivo.

Su twitter il saluto dell'As Roma. "L’ASRoma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notizia, dirigenti, calciatori e tutti i dipendenti della società si stringono attorno al dolore della sua famiglia".

Tra i primi ad esprimere il proprio dolore il centrocampista della Roma Radja Nainggolan che di Astori era stato compagno di squadra anche a Cagliari."Un grande giocatore ma ancora piu grande persona... quante battaglie insieme a cagliari poi ritrovati a roma... ancora non ci posso credere..i miei pensieri anche alla sua famiglia e vicini...". Anche il Ds Monchi non ha fatto mancare il proprio messaggio per una tragedia che somiglia da vicino a quella vissuta dallo stesso dirigente spagnolo a Siviglia con Antonio Puerta. "Conosco la sofferenza, quello che si sente, il dolore che si prova perché purtroppo l'ho vissuto in prima persona con lo sfortunato Antonio Puerta. Auguro molto coraggio ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi compagni, alla Fiorentina e al calcio italiano. RIP Davide Astori".

Sotto choc anche l'ex Capitano Totti che affida a twitter il suo cordoglio: "Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide Astori".

Cordoglio anche da Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma: "Non c’è modo di accettare una scomparsa così sconvolgente- scrive il tecnico giallorosso su twitter -. Davide per me è sempre stato un esempio di grande professionalità e serietà. Un ragazzo straordinario. Mi unisco al dolore di tutti i suoi cari".

