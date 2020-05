Aereo nel Tevere: ritrovato il corpo di Daniele Papa

Le speranze di trovarlo in vita erano ridotte al minimo. E' stato individuato nel pomeriggio di martedì il corpo di Daniele Papa, l'allievo pilota scomparso nelle acque del Tevere assieme al piccolo aereo precipitato nel fiume poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Urbe.

Ventitre anni da compiere il prossimo 8 di agosto, residente a Cerveteri, è stato proprio il Sindaco del Comune del litorale laziale a dare l'amara notizia: "Daniele non ce l'ha fatta - scrive Alessio Pascucci - . Abbiamo sperato fino all'ultimo momento, ma purtroppo ci è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Non credo che nessuna parola sia possibile in un momento come questo. Voglio mandare a nome di tutta la comunità di Cerveteri le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio ai genitori e alle persone che lo conoscevano e gli volevano bene".

Il corpo del giovane è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo aver individuato il relitto nella notte. Secondo le informazioni Papa ha la cintura attaccata, fatto che conferma la circostanza secondo cui a causarne il mancato salvataggio sia stata la mancata apertura della cintura di sicurezza.

Gli uomini del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco, dopo aver individuato il biposto con all'interno Papa sul fondale del fiume a una profondità di circa 10 metri, hanno quindi cominciato le operazioni propedeutiche per il recupero del velivolo.

A rendere tutto più difficile, la scarsa visibilità subaquea e la presenza di melma e rifiuti sul fondale del fiume. Sul posto presente la Polizia di Stato, il Magistrato di turno ed i familiari del 23enne.

A ricordare il giovane la sorella Isabella su Instagram: "Fratellino mio sei stato un fratello impeccabile, d'oro, serio, sempre pronto a sostenermi. Non ti meritavi tutto ciò piccolo mio. Ti vorrò bene per sempre".