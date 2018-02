Curva Nord in lutto: morto Claudio "Orso", fondatore dei Viking Lazio

Tifoseria laziale in lutto per la morte di Claudio Todini, da tutti conosciuto come "Orso" dei Viking. Nato e cresciuto nella zona di Cinecittà lo storico ultras biancoceleste aveva 58 anni ed era stato tra i cofondatori dello storico gruppo Ultras della Curva Nord della Lazio. Nati da una scissione con gli Ultras Lazio 74, i Viking erano un gruppo apertamente di destra, fondato oltre che da "Orso", anche da altri storici ultras laziali quali "il Tassinaro", "Papero", "Renatino" e il "Cinese".

Morto Claudio Orso dei Viking

Migliaia i tifosi della Lazio che appresa la notizia della morte di Claudio Todini hanno voluto ricordare lo storico fondatore dei Viking. "Ci rivedrem nel Valhalla...Riposa in pace Orso", si legge sulla pagina Elite Romana, ed ancora "Purtroppo un altro grande pezzo della nostra grande Curva è venuto a mancare Claudio per molti conosciuto come Orso. R.I.P FRATELLO LAZIALE", le parole degli Irriduciili sulla pagina La Voce della Nord. "Fronte al sole...Ciao Claudio R.i.p", scrive Ricciotto dei Viking Lazio 1978. I Viking Lazio sono stati presenti con la loro 'pezza' sul muretto della Nord dal 1978 al 2005.