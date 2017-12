Collaudatore di Maserati morto: in migliaia per dire addio al giovane ingegnere

Migliaia di persone per i funerali di Claudio Donati, 31enne morto in un incidente di lavoro alla Maserati. Mentre stava effettuando alcuni giri di test con un nuovo prototipo del bolide, il giovane ingegnere è infatti finito fuori strada per cause ancora da accertare.

Per l'uomo, rimasto imprigionato nelle lamiere ridotte a un ammasso di rottami, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il giovane, laureato in ingegneria Meccanica all'Università Tor Vergata di Roma, lavorava sul programma Levante, reparto telaio, sospensioni, freni e sterzo dal progetto e sviluppo, fino alla realizzazione finale.

Il 23 dicembre, a Colonna, si sono svolti i suoi funerali. In migliaia per dirgli addio nella chiesa di San Nicola. Nell'omelia Don Enrico ha avuto parole di conforto per i genitori, i quali per la seconda volta vivono la tragedia della scomparsa di un figlio, la prima avvenuta una ventina di anni fa per un malore improvviso. La notizia completa su FrosinoneToday.