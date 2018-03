Cede un ponte idraulico: 71enne muore schiacciato da un'auto

E' rimasto schiacciato sotto un ponte idraulico per la manutenzione degli autoveicoli su cui era caricata la sua macchina. E' successo alle ore 17 all'interno di una proprietà privata nel comune di Civitella San Paolo, in località Santa Scolastica, sulla via Civitellese, non lontano dall'omonimo monastero.

L'auto cadendo ha travolto l'uomo, di circa 71 anni, che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un'eliambulanza. Gli accertamenti e le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri di Monterotondo.

La vittima è un 71enne del posto. Secondo i primissimi accertati, avrebbe caricato l'auto sul ponte di sollevamento idraulico dal lato sbagliato. Un errore fatale che ha convogliato il peso in maniera tale da causare il cedimento della struttura. L'uomo era solito usare il vecchio ponte idraulico per effettuare saltuari lavori di riparazione e manutenzione del suo mezzo. La salma è stata restituita ai famigliari della vittima.