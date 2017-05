Civitavecchia, 57enne trovato morto in un parcheggio

Macabra scoperta al parcheggio Feltrinelli, a Civitavecchia, in un'area di competenza della Comunità di Sant'Egidio. Un senzatetto di 57 anni è stato trovato morto in una roulotte. Il ritrovamento alle 10:10 circa. Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia e il personale medico 118, che constatava al suo interno, il decesso della persona per cause naturali. Un mese fa, in quell'area, un incendio doloso distrusse un camper.