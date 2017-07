Via Appia Nuova: cade dalla bici e sbatte la testa, morto 60enne

Ha sbattuto la testa in seguito ad una rovinosa caduta. Così è morto stamattina un ciclista di 60 anni. La tragedia intorno alle 12:30 sulla via Appia Nuova, nel Comune di Ariccia ai Castelli Romani, in direzione Genzano di Roma. Allertati i soccorritori da alcuni passanti, sul posto è arrivata una ambulanza del 118. Per il pedalatore non c'è stato però nulla da fare, è deceduto prima dell'arrivo al nosocomio di Albano Laziale. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Stazione di Ariccia e quelli del Nucleo Radiomobile di Velletri. Secondo le prime testimonianze il 60enne sarebbe caduto da solo per poi sbattare violentemente la tempia sull'asfalto. La salma del ciclista è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.