Ponte Sublicio: incendio sul lungotevere Testaccio, morto un uomo

Un uomo è morto in un incendio divampato poco dopo le 6:30 di oggi 8 gennaio. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appare, a poca distanza da un riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, sul lungotevere Testaccio, a Roma.

A dare l'allarme alcuni passanti che, viste le fiamme levarsi dalla banchina del Tevere, hanno allertato i Vigili del Fuoco. L'incendio, tuttavia, non riguardava sterpaglie. A bruciare era anche il corpo di un uomo. Inutili i soccorsi. L'uomo è morto carbonizzato. Sul posto la Polizia con il Commissariato Celio e la squadra della Scientifica.

Vicino al cadavere non sono stati ritrovati documenti ma una serie di pentole e oggetti personali contenuti all'interno di una valigia. E' probabile, quindi, che l'uomo possa essere un clochard solito dimorare in un giaciglio sotto il ponte del Tevere. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, neanche quella dell'omicidio.