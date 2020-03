Incendio in un edificio abbandonato: uomo morto carbonizzato

E' stato trovato morto carbonizzato, vicino ad un giaciglio di fortuna. E' la tragica morte di un uomo avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 marzo a Monterotondo, comune della provincia di Roma. Tutto è iniziato poco dopo l'una quando le fiamme hanno consumato le parti interne di una fabbrica di mattoni abbandonata, in via Aniene incrocio con via Aldo Moro.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno a domato l'incendio che aveva già interessato anche una parte del tetto causandone il cedimento.

Durante le operazioni di bonifica è stato anche rinvenuto il corpo ormai privo di vita di un uomo, un senza fissa dimora già conosciuto alle forze dell'ordine.

Sul posto oltre al 118, anche i carabinieri di Monterotondo che, al momento, escludono la pista dolosa. Secondo i primi riscontri, infatti, l'incendio sarebbe scoppiato in maniera accidentale. La salma dell'uomo è stata portata all'istituto di medicina legale del Gemelli per l'autopsia.