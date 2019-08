Va in cerca di funghi con gli amici e si perde: morto 65enne di Montesacro

Tragedia comune di Canterano, alle porte di Roma, dove un uomo di 66 anni di Montesacro è morto. Giulio C., il nome della vittima, era andato in cerca di funghi con gli amici quando, intorno alle 10:30, si è allontanato dai compagni di escursione intorno.

Non riuscendo più a prendere contatto con l'uomo, i suoi compagni hanno allertato i soccorsi. Sul posto, dopo una breve ricerca sono giunti i carabinieri forestali di Arsoli e Arcinatto Romano, i carabinieri di Agosta e gli uomini del Soccorso Alpino.

Purtroppo, nonostante il successivo arrivo dell'eliambulanza del 118 della Regione Lazio, per il cercatore di funghi, colpito presumibilmente da un malore improvviso, non c'è stato nulla da fare. La salma di Giulio C. è stata affidata alla famiglia.