Calcio: morto Franco Janich, vinse la prima Coppa Italia della storia della Lazio

E' morto a Nemi ai Castelli Romani all'età di 82 anni Franco Janich, ex calciatore della SS Lazio con la quale vinse la Coppa Italia nel 1958.

Da calciatore Janich ha indossato le maglie della Nazionale, dell'Atalanta, della Lucchese e soprattutto del Bologna, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1964, collezionando oltre 370 presenze in totale.

In rossoblù giocò 376 partite (294 in Serie A più lo spareggio dell'Olimpico, 40 in Coppa Italia, 41 in Europa), vincendo uno scudetto (1963-64), una Coppa Italia (1969-70) e una Mitropa Cup (1961). In biancoceleste contribuì al successo in Coppa Italia del 1958.

"La S.S. Lazio - scrive su Twitter la società biancoceleste - il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Janich e si uniscono al dolore della famiglia".