Termini: passeggero colto da malore muore sul bus 70

Tragedia nel pomeriggio di sabato 7 ottobre su un bus della linea 70 dove un passeggero è morto dopo essere stato colto da un malore. I fatti al capolinea del mezzo Atac di via Giovanni Giolitti, alla stazione Termini, dove l'autobus doveva partire per l'altro capolinea di piazzale Clodio. Immediata la richiesta di aiuto al 118, arrivato sul posto il personale dell'ambulanza per il passeggero non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In via Giolitti anche gli agenti del commissariato Viminale e del Reparto Volanti. La salma del passeggero è stata messa a disposizione dei familiari.