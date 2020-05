Dragona: trovato morto nella baracca che condivideva con un amico

Tragedia a Dragona dove i carabinieri di Ostia Antica hanno rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di una baracca. A perdere la vita Vasile C., senza fissa dimora romeno di 53 anni. A chiamare i soccorsi l’amico che viveva con lui nella dimora di fortuna allestita dai due nella zona di via Carlo Albizzati.

In particolare la richiesta di auto al 112 è arrivata intorno alle 20:00 di lunedì 11 maggio dopo l’allarme del connazionale della vittima. Intervenuti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del clochard dell’est Europa.

Secondo i primi accertamenti del medico legale intervenuto nella pineta di Dragona, sul corpo privo di vita dell’uomo non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Già malato da tempo, fra le ipotesi preponderanti quella della morta naturale, presumibilmente in seguito ad un arresto cardiocircolatorio.

La salma dell’uomo è stata quindi traslata al Policlinico Tor Vergata a disposione del medico necroscopo.