Tragedia sulla Colombo: morto l'undicenne investito da un'auto. La famiglia dona gli organi

Emanuel Claudio, di 11 anni, è morto a seguito dell'incidente stradale avvenuto la sera del 2 settembre sulla via Cristoforo Colombo. Secondo una ricostruzione il ragazzino era in compagnia del padre e di un altro fratello quando è stato investito da una Ford Fiesta il cui conducente, un giovane di 25 anni, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Con lui anche altri due amici.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. L'undicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù. Nella serata di martedì la tragica notizia: Emanuel Claudio è morto. I genitori hanno deciso per donare gli organi del figlio e così Emanuel Claudio potrà salvare delle vite.

La Ford Fiesta è stata sequestrata e sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Locale, Emanuel Claudio non si sarebbe trovato sulle strisce pedonali e distanziato, di qualche metro, dal padre.

Le indagini dei vigili dovranno determinare anche a quale velocità viaggiava la Ford Fiesta. Il conducente 25enne dell'auto, come da prassi, è stato iscritto nel registro degli indagati per "omicidio stradale". L'auto è stata posta sotto sequestro.