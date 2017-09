Colto da malore muore in auto all'altezza del casello autostradale

Tragedia sull'autostrada A1 dove un uomo di 70 anni è morto stamattina mentre si dirigeva con la propria auto verso la Capitale. E' accaduto intorno alle 11:30 all'altezza del casello autostradale di Valmontone quando l'automobilista è stato colto da un malore, presumbilmente un infarto, per lui non c'è stato nulla da fare.

Morto sull'autostrada A1

Prima di riuscire ad accostare all'altezza del casello autostradale A1 di Valmontone, la vittima è riuscita a contattare il 118 evidenziando l'urgenza del suo stato di salute e la necessità di avere cure mediche.

Morto in auto al casello di Valmontone

Sono intervenuti anche gli uomini della Polizia stradale del vicino Commissariato di Colleferro, ma nulla c'è stato da fare per l'uomo che, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale medico, non ce l'ha fatta. Trambusto all' uscita dell' autostrada per la situazione e terribile la scena cui hanno assistito gli automobilisti di passaggio. (da FrosinoneToday)