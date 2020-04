Coronavirus, muore a 64 anni un autista Ama di Rocca Cencia. È la seconda vittima in azienda

Ama piange la sua seconda vittima di coronavirus. È morto questa notte un dipendente di 64 anni, autista della rimessa di Rocca Cencia, dopo un lungo ricovero in ospedale. Aveva prestato servizio in azienda il 10 marzo, suo ultimo giorno di lavoro, poi la prima fase della malattia passata a casa, fino al trasferimento al policlinico Tor Vergata il 27 marzo. La notizia del decesso è stata confermata dalla stessa Ama.

"Ancora un lutto insopportabile. Ci lascia prematuramente il nostro amabile e simpatico autista che tutti chiamavamo 'Chicco operativo' per la sua dedizione e attaccamento al lavoro. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia da parte di tutto lo stabilimento dove lui lavorava". Lo salutano così i colleghi più stretti, usando i social network per stringersi attorno ai suoi cari, quando ogni altro contatto è impossibile. "Era davvero uno di quelli con il sorriso sempre sul volto, disponibile con tutti, sempre disposto a supportare il vicino" racconta Maurizio, un collega, amico, che ci ha lavorato fianco a fianco per vent'anni.

"Ho appreso poco fa la notizia che un altro nostro collega non è riuscito a vincere la sfida con questo terribile virus - dichiara l'Amministratore unico di Ama Stefano Zaghis - sono profondamente addolorato. Ci stringiamo con affetto ai familiari con i quali siamo in contatto e ai quali esprimo la massima vicinanza a nome dell’intera comunità aziendale che rappresento".

È il secondo dipendente della municipalizzata dei rifiuti romana ucciso dal coronavirus. Un suo collega sempre della rimessa di Rocca Cencia ha perso la vita lo scorso 9 aprile, era capo operaio dello stabilimento. Aveva 54 anni ed era stato ricoverato a metà marzo all'istituto Spallanzani.